A Confapi le esperienze delle donne che fanno impresa sul territorio

C’è chi punta sulla passione, chi opera da anni in un mondo maschile, chi è partita da un piccolo ambulatorio di periferia, chi lavora da vent’anni nel commercio fianco a fianco e chi ci si è “buttata” nel 2017. Sono diverse le esperienze delle donne imprenditrici finite sotto i riflettori grazie al convegno promosso da Confesercenti e da ConfapiD Piacenza nella sede di Confapi Industria Piacenza: ad accomunarle però è il fatto che siano “Donne d’impresa senza confini”. Questo il titolo del convegno, coordinato dal vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati e aperto dal direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo e dal presidente di Confesercenti Nicola Maserati, oltre che dagli interventi della vicepresidente della provincia Patrizia Calza, dell’assessore Nicoletta Corvi e del consigliere di parità della provincia Pier Francesco Maria Piva.

Tante le testimonianze che si sono alternate durante il convegno: da Melissa Secchi, responsabile e amministratrice del Centro Berni Odontoiatria, alla presidente del Bakery Basket Caterina Zanardi, dalla titolare dell’Emporio stregato di Grazzano Visconti Denise Collovati alle imprenditrici de “Le Fornarine” di Gragnano Simona Lavelli ed Elena Pagani. E poi la senatrice Elena Murelli per presentare il decreto di legge 342 in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile.