Gruppi di cammino per la terza età, il Comune cerca un gestore. Domande entro il 27

E’ online, sul sito del Comune di Piacenza il nuovo avviso pubblico mirato all’attivazione dei gruppi di cammino, attività motoria per la terza età e per utenti in condizioni di fragilità che, dopo il successo delle passate edizioni, l’amministrazione comunale intende riproporre come prezioso strumento di tutela del benessere psicofisico, di inclusività e socializzazione, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2023.

I soggetti interessati – enti di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche, realtà di promozione sociale, gestori privati di palestre – possono candidarsi entro le ore 12 di lunedì 27 marzo, termine per la consegna delle proposte che potranno essere inviate tramite Pec – purché da una casella di posta certificata – all’indirizzo [email protected], portate direttamente presso gli sportelli Quic di viale Beverora 57 o spedite, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di ricezione) sempre indirizzando il plico in busta chiusa al Quic.

Le modalità precise, da leggere con attenzione, sono dettagliate nel bando.

Il Comune mette a disposizione un contributo di 5000 euro (iva inclusa, se dovuta), per l’attivazione effettiva di almeno quattro gruppi di cammino che coinvolgano tra 10 e 35 persone ciascuno, con frequenza almeno settimanale dell’attività per un massimo di 90 minuti ad appuntamento. Sarà necessaria la presenza di un istruttore o capofila qualificato, con esperienza in attività motoria rivolta agli anziani, prevedendo – oltre alla camminata – eventuali momenti dedicati alla ginnastica da praticare sempre all’aperto, senza bisogno di attrezzature.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, oltre a consultare il testo completo dell’avviso sul sito web comunale o rivolgendosi al Quic, è possibile contattare l’Ufficio Attività socio-ricreative al numero 0523-492724.