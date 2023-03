Liste d’attesa per la materna di Castello, il sindaco: “Il Comune provvederà”

“Sia che il Ministero faccia o meno la sua parte i bambini in lista di attesa a Castel San Giovanni avranno comunque accesso alla scuola materna”. Lo afferma il sindaco Lucia Fontana, intervenendo sulla questione degli oltre sessanta bambini in lista di attesa per un posto alla scuola materna statale. Per questo, dalla scuola è partita la richiesta al Ministero di sezioni aggiuntive. “Ad oggi il Ministero dell’istruzione non ha ancora dato riscontro – spiega Fontana – alla richiesta avanzata dal dirigente scolastico, Ludovico Silvestri, d’intesa con l’assessore alla pubblica istruzione Federica Ferrari“.

“In ogni caso – aggiunge Fontana – il Comune intende rispondere ai bisogni delle famiglie predisponendo per il prossimo anno scolastico spazi idonei e ricorrendo, se il Ministero non provvederà, a personale educativo privato delle cooperative socioeducative”.

