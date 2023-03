Anziano legato e chiuso nel sottoscala da tre uomini: shock a Gerbido

Shock a Gerbido, frazione di Piacenza, per una tentata rapina dai contorni inquietanti. Tre individui, sembra di origini africane, si sono introdotti nel giardino di un’abitazione scavalcando la recinzione. Dopo aver controllato dalle finestre, per oltre 10 minuti, i movimenti del proprietario di casa, un piacentino 70enne, si sono introdotti direttamente dalla porta di ingresso che probabilmente non era chiusa a chiave. I tre malviventi avrebbero spinto a terra l’uomo, lo avrebbero imbavagliato e legato e poi chiuso a chiave in uno sgabuzzino nel sottoscala. Sembra che lo abbiano anche picchiato. La banda si è messa poi all’opera cercando preziosi e denaro. L’abitazione è stata messa a soqquadro, ma sembra che i rapinatori non abbiano portato via nulla. Quando sono usciti di casa sono stati visti da un vicino che ha allertato subito il figlio della vittima, il quale si era allontanato dall’abitazione del padre poco prima che arrivassero i tre uomini. Non è escluso che i tre individui tenessero d’occhio la casa già da qualche giorno e che siano entrati in azione dopo aver studiato le abitudini dei proprietari. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. E’ stata presa visione delle telecamere esterne all’abitazione che avrebbero ripreso l’ingresso dei delinquenti nel giardino.

