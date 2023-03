Incidente questa mattina sulla Statale 45 nei pressi di Bobbio.

Un’auto e una moto, per cause da chiarire, si sono scontrate. Il motociclista ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Marsaglia e i carabinieri. A Travo era anche atterrato l’elisoccorso.