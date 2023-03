Borgonovo, in corsa cinque liste per il consiglio comunale dei ragazzi

Ci sono candidati alla carica di sindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Borgonovo. All’ufficio elettorale di piazza Garibaldi sono state depositate cinque liste. I portabandiera sono Elia Badenchini come rappresentante della lista “La nuova scuola audace”. Alkira Bacci per “Tutti insieme nessuno escluso”, Kevin Ramaliu alla guida di “Una scelta per una scuola migliore”, Mukaj Erika come rappresentante di “Tutti per uno, uno per tutti” e Pietro Paolo Groppi come portabandiera di “Il nuovo volto della scuola di Borgonovo”. iL 27, giorno delle elezioni, il Comune metterà a disposizione due seggi all’interno dei quali i ragazzi, 260 quelli chiamati alle urne, infileranno le schede su cui indicheranno le loro preferenze. Le elezioni si terranno tra le 8 e le 13,30 nei locali delle scuole medie. “Tutto è stato predisposto come fosse una vera e propria elezione amministrativa” dice la preside Maria Cristina Dragoni.

