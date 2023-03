“Ciao, come stai?”. E scatta la trappola. Imbarazzanti ricatti per una decina di piacentini

“Ciao come stai?”, “Hello”, “Holà como esta”, “How are you doing today”, “Salut comment allez vous”. Più o meno i messaggi delle avvenentissime ragazze e signore del web incominciano con frasi di questo genere. “Il malcapitato”, se risponde, precipita in una conversazione che se letta attentamente è schematizzata da un elenco di frasi fatte, più o meno sempre le solite.

Non tutti però sono attenti ai dettagli e dall’inizio dell’anno una decina di uomini piacentini di età compresa fra i venti e i settanta anni ha dovuto rivolgersi alla polizia per denunciare imbarazzanti estorsioni.

Le estorsioni denunciate viaggiano sui social network. Malfattori, spesso uomini o donne non certo avvenenti, (ma che si presentano con foto di ragazze tanto ignare quanto irresistibili) studiano le loro possibili prede sui social, le scelgono, chiedono loro l’amicizia, e poi invitano la vittima in chat ad un videogioco erotico. Il video viene registrato e in cambio della sua non divulgazione scattano le estorsive richieste.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’