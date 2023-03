“I disturbi alimentari non sono un capriccio”. Casi in crescita: “Serve la scuola”

I casi di disturbi del comportamento alimentare crescono sia a livello nazionale che locale. “Necessario investire nella continua sinergia tra medici, professionisti, scuola e famiglia” il monito di Mara Negrati, medico nutrizionista e presidente dell’associazione Puntoeacapo che questa mattina ha promosso un convegno intitolato “I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione: il ruolo della famiglia e della scuola”.

Al convegno, organizzato in occasione della Giornata del fiocchetto lilla, hanno partecipato diversi esperti tra cui Massimo Rossetti, Jessica Rolla, Alessandro Rampulla, Giulia Bensi, ELisa Bisagni, Anna Vecchi e Stefano Bertomoro. “Basta chiedersi di chi è la colpa lavoriamo tutti insieme – sottolinea Negrati -. Investiamo in prevenzione a contrasto di una malattia grave, che no, non è un capriccio”.