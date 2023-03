Dalla Cisl contributo all’associazione Armonia in occasione dell’8 marzo

Per celebrare l’8 marzo, giornata internazionale della Donna, il sindacato lavoratori Poste della Cisl (SLP-Cisl) di Piacenza, su proposta del suo Coordinamento Femminile, ha deciso di devolvere un contributo economico all’associazione “Armonia Onlus” di Piacenza, organizzazione di volontariato impegnata per la prevenzione e il sostegno alle donne colpite da tumore al seno.

La donazione contribuirà alla raccolta dei fondi necessari per la “ricerca e lotta ai tumori al seno”, promossa dall’Associazione .

Romina Cattivelli, in qualità di presidente, ha ringraziato la categoria sindacali, sottolineando la sua utilità “in sé, e come riconoscimento della nostra attività, una donazione, quindi, che serve al rafforzamento della sensibilità nei confronti delle Donne”.

“Per noi, ha commentato Raffaella Viano, segretaria SLP-Cisl di Piacenza, nonostante la crisi, è ancora più forte la necessità di sviluppare la sensibilità e la cultura della prevenzione e della cura di questa patologia, attualmente ancora troppo diffusa”.

Nei prossimi giorni, per le iscritte a SLP-Cisl, sarà reso disponibile un gadget dedicato all’iniziativa.



Nella foto, da sinistra : Graziella Adamantini, Cinzia Basile, Sara Mazzari, Romina Cattivelli (presidente Armonia onlus), Raffaella Viano (segretaria SLP Cisl), Eleonora Gallinari, Chiara Vivona.