Fiorenzuola: concerto con tre bande per sostenere gli Hospice piacentini

Ben tre corpi bandistici si uniscono a Fiorenzuola per un concerto benefico in favore dell’Hospice la Casa di Iris di Piacenza e dell’Hospice di Borgonovo. Il concerto si intitola “Musica solidale. L’Hospice al centro”. L’appuntamento – organizzato dalla scuola di musica comunale Mario Mangia di Fiorenzuola con la Lilt di Piacenza – sarà sabato prossimo 18 marzo alle ore 21.00 nella prestigiosa cornice del teatro Verdi di Fiorenzuola. La serata è organizzata e promossa dalla Lilt di Piacenza e dalla scuola di musica comunale Mario Mangia di Fiorenzuola, diretta dal Maestro Luigi Del Matti, che insegna musica d’insieme. Le tre bande che si uniscono per l’occasione sono l’associazione musicale CarloVignola Aps di Agazzano, diretta da Antonio Quero; l’associazione bandistica Giuseppe Verdi di Busseto, diretta da Alessandra Tamburlani, e il corpo bandistico Del Val Pegorini di Pontenure, diretto dallo stesso Luigi Del Matti, che ha anche messo le basi per la nascita di una scuola di musica nel centro della Val Nure.

Per partecipare al concerto, ci si può rivolgere alla biglietteria del teatro Verdi in via Liberazione (telefono 0523985253). L’evento è sostenuto da Nuova Caser e DWR; è patrocinato anche da vari Club del Rotary (Fiorenzuola, Farnese, Val Tidone) e dalla Lilt (Lega Italiana Lotta contro i tumori) sezione di Piacenza che celebra quest’anno il quarantennale. Il ricavato del concerto verrà consegnato al presidente della Lilt, Franco Pugliese, che distribuirà i fondi raccolti agli Hospice Casa di Iris e Borgonovo.