Lavori in corso Matteotti: a Castel San Giovanni scatta la protesta dei commercianti

Scoppiano già i primi mal di pancia per i lavori lungo corso Matteotti, a Castel San Giovanni. Una ventina di commercianti protesta per il periodo scelto. “In realtà – dicono– i lavori avrebbero dovuto cominciare prima. L’ideale sarebbe stato a febbraio. Se così fosse stato a quest’ora sarebbero terminati, in tempo utile per consentire il passaggio pre-pasquale. Così invece vuol dire precludere tutto”. I lavori riguardano la sostituzione dei sampietrini. Le auto non passano e la fine dei lavori è fissata all’8 aprile. “Anche la durata massima stimata è di un mese, non vuol dire che i lavori debbano per forza durare tutto quel tempo. Possono durare anche 15 giorni, basta usare più personale e più mezzi e non i due soli operai che abbiamo visto fino ad oggi”.

