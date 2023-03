Maxi-rissa tra ragazzine dopo la partita di volley. Interviene la polizia locale

Uno sguardo torvo, una parola di troppo. Quanto è bastato per scatenare la violenza al termine della partita di pallavolo della scuola. Hanno un’età media di soli 12 anni le ragazzine che venerdì pomeriggio hanno preso parte alla maxi-rissa avvenuta in via Rogerio, proprio di fronte al comando della Polizia locale. Una ventina le protagoniste della zuffa tra chi si menava, chi cercava di intervenire per fare da paciere (poche) e chi filmava tutto con lo smartphone (la maggior parte), pronte a divulgarlo su Instagram, Tik Tok o Facebook.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’