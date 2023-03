Il Coro della Cattedrale cerca nuove voci. Può presentarsi anche chi non ha esperienza

Cerca nuove voci il coro della cattedrale guidato da Elisa Dal Corso e Matteo Cè. Chi è interessato, anche chi non ha esperienze canore alle spalle, può contattare la direttrice Dal Corso via posta elettronica all’indirizzo [email protected]

Il coro, forte dell’esperienza musicale dell’organista Federico Perotti, sarà presente nel corso dell’anno per l’animazione in cattedrale nelle principali celebrazioni con il Vescovo. In questa formazione è confluito il coro polifonico “Santa Giustina”, nato nel 2004 per iniziativa del direttore Simone Fermi e del suo presidente Giuseppe Tamborlani. Il percorso s’inserisce nell’attività della neonata commissione liturgica presieduta dal Vescovo, realtà in cui opera il nuovo direttore dell’Ufficio liturgico, don Paolo Capra. Elisa Dal Corso, professionista nel mondo artistico, è laureata in canto lirico al Conservatorio Verdi di Milano; ora si sta specializzando in canto jazz. Dal Corso frequenta l’accademia biennale di direzione corale a Genova guidata dalla direttrice Roberta Paraninfo. Matteo Cè, insegnante di religione a Brescia, si è formato sul piano musicale e di direzione di coro alla scuola diocesana di musica Santa Cecilia nella città lombarda, dove frequenta il biennio di canto gregoriano al conservatorio.