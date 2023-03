Labbra color vermiglio e abiti da sogno: sfila il coraggio delle pazienti di oncologia

Con cura minuziosa Maristela tinge di vermiglio le labbra di una modella. A un’altra ha pennellato delicatamente le palpebre di rosa. Poi l’ha guardata con occhio soddisfatto. Maristela sa come prenderle queste modelle-non-modelle, abituate – loro malgrado – più al day hospital oncologico che alle passerelle. Lo sa perché nove anni fa, al posto loro, c’era anche lei. Ieri, alla sfilata organizzata da Amop e Sant’Antonino 34 Vintage al salone degli arazzi del Collegio Alberoni, Maristela Silva Santos è stata una delle quattro truccatrici – le altre sono Cecilia Signaroldi, Laura Detaranto, Carolina Zanangeli – che ha trasformato 27 pazienti ed ex pazienti del reparto di Oncologia dell’ospedale di Piacenza in modelle.

Dopo anni di stop causa pandemia, l’iniziativa è tornata agli antichi splendori: pubblico numeroso ed entusiasta, la giornalista Antonella Lenti nel ruolo di presentatrice del pomeriggio e gli abiti vintage di Graziella Trecordi a vestire le signore. Insieme a lei anche i parrucchieri Elena Meli e Andrea Gazzola, la dj Augusta Grecchi e al backstage Arianna Dadati, Monica Emanueli e Marzia Marenghi.

“È una cura – sottolinea la presidente di Amop Romina Piergiorgi – già nel momento in cui viene detto alle pazienti che c’è la possibilità di partecipare a questa iniziativa inizia il percorso di cura”.