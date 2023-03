Lavori antisismici nelle scuole: da settembre lezione nei container per 40 classi

Quaranta classi dei licei Colombini e Respighi da settembre faranno lezione in moduli didattici che verranno posizionati nell’area demaniale di viale Malta. Un trasferimento reso necessario dagli interventi antisismici programmati nei due istituti e finanziati dal Pnrr. Complessivamente l’operazione costerà alla Provincia di Piacenza un milione e seicentomila euro. Gli studenti, oltre 800, potranno tornare nelle sedi scolastiche indicativamente dopo 14 mesi. Oggi è iniziato l’intervento di rimozione della vegetazione presente nell’area.

“Con i fondi del Pnrr – spiega la vicepresidente Patrizia Calza – la Provincia ha colto l’opportunità di intervenire sulle strutture dei licei Colombini e Respighi, che per la loro conformazione strutturale non possono vedere il mantenimento delle attività scolastiche, come è invece avvenuto ad esempio per il Liceo Melchiorre Gioia, dove sono in corso lavori di adeguamento antisismico a lezioni in corso”.

Il percorso di valutazione era iniziato con la precedente amministrazione . “La Provincia ha come obiettivo la sicurezza – ha spiegato il consigliere Paola Galvani -, valutate tutte le possibili ipotesi per la ricollocazione delle aule, dopo il confronto con i dirigenti scolastici è stata individuata nell’area demaniale attigua al parcheggio di viale Malta la soluzione più idonea per la posa di elementi modulari prefabbricati. Si tratta di un’area baricentrica ai due istituti. Tra le altre ipotesi che avevamo preso in considerazione c’era anche l’ex caserma dei vigili del fuoco in viale Dante”.

“L’area è attualmente interessata da vegetazione spontanea – prosegue Patrizia Calza – che dovrà essere necessariamente rimossa. Le alberature attuali sono costituite da elementi di scarso valore agronomico, qualificate anche come specie infestanti (prevalentemente robinie e ailanti), caratterizzati oltretutto da bassa capacità relativa di assorbimento della CO 2 . Successivamente l’area (di proprietà dell’Agenzia del Demanio) sarà piantumata dalla Provincia di Piacenza, secondo le prescrizioni del Comune di Piacenza, con essenze autoctone e di maggiore pregio (noci, ippocastani, acacie), in grado di garantire un più efficace assorbimento della CO 2 e di garantire un maggiore abbattimento della temperatura nei mesi estivi grazie alle chiome maggiormente estese rispetto alla configurazione attuale”.

Gli interventi antisismici nei due edifici finanziati con i fondi del Pnrr ammontano a 3.300mila euro. La Provincia fornirà i moduli per 1.400mila euro, l’urbanizzazione dell’area (117mila euro), gli arredi (100mila euro).