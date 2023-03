Musica, teatro e calcio: Lilt Piacenza celebra 40 anni. Si parte sabato 18 marzo

La sezione piacentina della Lilt, Lega italiana lotta contro i tumori celebra i 40 anni di di attività con concerti, spettacoli teatrali e un torneo di calcio.

Le iniziative per celebrare il quarantennale partono sabato 18 marzo alle 21 con un doppio evento benefico, a favore degli Hospice piacentini, al teatro Verdi di Fiorenzuola e al teatro San Matteo di Piacenza.

Al Verdi si esibiranno le bande di Pontenure, Agazzano e Busseto mentre al teatro San Matteo andrà in scena la conferenza spettacolo di Filippo Arcelloni che percorrerà 1.040 chilometri sulla via Francigena per sensibilizzare le comunità sull’importanza di corretti stili di vita.

Un altro appuntamento è in calendario il 6 maggio con il concerto benefico dei Cani della Biscia al teatro Municipale mentre durante l’estate a Gropparello è in programma un torneo di calcio con 12 squadre che si sfideranno per conquistare il trofeo in memoria di Chicco Maggi.