Ritrovata a Boscone di Calendasco la donna scomparsa da casa ieri sera

È stata ritrovata la donna di 62 anni di cui non si avevano più notizie da ieri sera.

I famigliari, non vedendola rientrare a casa, hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che questa mattina hanno avviato le ricerche: oltre ai carabinieri sono scesi in campo anche i vigili del fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa. La donna, che è stata trovata in un campo, è in buone condizioni ma sarà comunque sottoposta ad accertamenti all’ospedale di Piacenza.

