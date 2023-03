Travo, il museo archeologico intitolato ad Anna Maria Piana. Con la sua collezione

Quasi per dover colmare un debito di riconoscenza, l’archivio personale di Anna Maria Piana – ex insegnante scomparsa nel 2022 e “motore” delle ricerche archeologiche in Valtrebbia fin dagli anni Settanta (prima in autonomia poi con il gruppo “La Minerva”) – sarà ospitato all’interno di una sala del museo archeologico di Travo, lo stesso museo che da sabato porta il suo nome. Lo ha annunciato la direttrice del museo archeologico Maria Maffi nella cerimonia di intitolazione della collezione, ospitata dall’estate del 1997 nelle sale del castello Anguissola: oltre a scoprire la targa, è stata l’occasione per riunire quanti – circa quarant’anni fa – battevano la zona alla ricerca di frammenti di ceramiche, cocci e selci. Un’attività pionieristica che ha portato poi fino alla creazione del parco archeologico sul sito neolitico di Sant’Andrea.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’