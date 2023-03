ApP: “Perchè la giunta non vuole la coccarda sulle lapidi dei partigiani?”

I partigiani piacentini non meritano la coccarda tricolore sulle loro tombe? E’ la domanda dei consiglieri di Alternativa per Piacenza: la giunta ha deciso di eliminare dal dibattito in aula il loro emendamento che avanzava al Comune la richiesta di occuparsi delle sepolture partigiane presenti al cimitero urbano.

Nello specifico la richiesta dei consiglieri Stefano Cugini e Luigi Rabuffi era quella di apporre su ogni tomba una coccarda tricolore: richiesta che la giunta ha deciso di non ammettere alla discussione generale insieme ad altri 122 emendamenti presentati dai consiglieri di ApP su temi diversi (fra cui ad esempio quello per attrezzare un servizio igienico sempre aperto in centro storico e accessibile alle persone con disabilità).



“Su 174, ce ne hanno fatti fuori 123 e sono proprio curioso di sapere le motivazioni – è il commento amareggiato di Cugini – sono emendamenti che la giunta ha deciso di non ammettere alla discussione generale, di toglierli dal confronto senza neppure farli passare in aula consiliare per un voto democratico. Emendamenti che fra l’altro sono stati criticati non per il loro contenuto, ma per il numero e per il tempo necessario per la loro discussione. Un comportamento, questo, in linea con un modo di governare o meglio comandare che abbiamo cercato di cambiare. Noi siamo ancora posizionati ancora in quella sinistra che vede la politica con gli stessi occhi di sempre, per cui abbiamo portato avanti i nostri progetti”.