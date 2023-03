Assume lavoratore con permesso scaduto, imprenditore a processo

Imprenditore piacentino assume alle proprie dipendenze un quarantenne albanese con permesso di soggiorno scaduto da sei anni e finisce sotto processo. L’udienza che vede imputato il titolare di una ditta edile di Piacenza si è svolto lunedì.

L’avvocato difensore Massimo Saltarelli ha detto in udienza che il dipendente assunto dal datore di lavoro, non poteva chiedere il rinnovo di tale documento perché in carcere. L’assunzione dell’albanese era avvenuta nel 2017 e il neodipendente non aveva rinnovato il permesso di soggiorno dal 2011.

Il processo si è celebrato davanti alla giudice Matilde Borgia e al pm Paolo Maini. Il processo è stato rinviato a settembre.