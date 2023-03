Bike to work: pagati per andare al lavoro in bici. Iscrizioni entro il 14 aprile

Pedalare e guadagnare 20 centesimi per ogni chilometro percorso (fino a 50 euro al mese) nel tragitto casa-lavoro: è il progetto “Bike to work” dedicato alla mobilità sostenibile per ridurre il traffico veicolare in città e di conseguenza le emissioni nocive.

L’iniziativa è finanziata al 70% dalla Regione e al 30% dal Comune di Piacenza che crede fermamente nel progetto.

Il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore alla Mobilità sostenibile, Adriana Fantini invitano le aziende a partecipare iscrivendosi entro il 14 aprile.

I lavoratori delle realtà che aderiranno dovranno scaricare l’applicazione Mobility Company. Il gestore dell’App, la società Movesion Srl, provvederà bimestralmente a liquidare il contributo maturato dal dipendente direttamente sul conto corrente indicato da quest’ultimo. L’incentivo è valido per i percorsi giornalieri casa-lavoro (andata e ritorno) effettuati utilizzando la bicicletta tradizionale, a pedalata assistita e il monopattino elettrico. Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito del Comune di Piacenza. Diverse aziende hanno già manifestato interesse.