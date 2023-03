Oltre 400 ciclisti al raduno di Vicomarino di Ziano. Partita la stagione sportiva

Oltre 400 ciclisti hanno preso parte all’annuale cicloraduno organizzato a Vicomarino di Ziano dal Velosport Borgonovese. All’apertura della stagione sportiva hanno partecipato decine di società sportive di Piacenza, Lodi, Cremona, Pavia, Milano. Gli organizzatori hanno assegnato alla Turris Piacenza la palma di squadra più numerosa. Dopo la benedizione, tutti i ciclisti sono montati in sella alle proprie biciclette, per dare il via alla stagione 2023 sulla due ruote.

