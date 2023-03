Permessi di soggiorno, Siap: “Aumentare il personale all’ufficio immigrazione”

Pratiche più rapide per il rilascio dei permessi di soggiorno, va bene, però che venga aumentato anche il personale dell’ufficio immigrazione della polizia che si occupa di queste pratiche.

Questo in sintesi l’intervento del segretario regionale del sindacato di polizia Siap Sandro Chiaravalloti che replica ad alcune proteste dei sindacati federali dei giorni scorsi. Proteste che hanno visto i sindacati Cgil, Cisl e Uil intervenire sul tema del rilascio dei permessi di soggiorno lamentando lungaggini burocratiche esistenti in tutto il Paese in merito alla lavorazione di questi permessi. Chiaravalloti nel ricordare che i sindacati hanno chiesto un tavolo di confronto con le istituzioni, ha a sua volta chiesto di poter partecipare come sindacato Siap al tavolo.

“Dal momento che le pratiche vengono gestiste per la maggior parte dai lavoratori della polizia di Stato” spiega Chiaravalloti in una nota “e che l’organizzazione lavoro, in termini di orari e di benessere del personale è materia sindacale, ricordando che anche i lavoratori della polizia hanno diritti, chiediamo alle istituzioni preposte, di conoscere i suggerimenti dei sindacati, e di partecipare al tavolo di confronto”