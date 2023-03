Platone, il pluripremiato cane poliziotto adottato da un vigile del fuoco piacentino

“Platone”, pastore tedesco, decano dei cani della polizia milanese, è andato in pensione dopo otto anni e mezzo di onorato servizio. Il suo periodo di relax, dopo tante fatiche come cane di ordine pubblico, è nel Piacentino. Ad adottarlo infatti, è stato Bruno Tagliaferri, vigile del fuoco con una grande passione per gli amici a quattro zampe. Tagliaferri è anche figurante di utilità e difesa Mondioring, (sport cinofilo) ed ha fatto parte del gruppo cinofilo dei vigili del fuoco.

Platone ha alle spalle oltre 200 servizi allo stadio, 14 Gran premi di Formula 1, 280 pattugliamenti e ha contribuito a tre arresti e 22 denunce.

“Con la mia compagna abbiamo un allevamento amatoriale, io avevo saputo che Platone andava in pensione e così mi sono fatto avanti per adottarlo. Ho conosciuto il suo conduttore Simone Zaninotto e dopo diversi incontri sono risultato idoneo – spiega Bruno Tagliaferri -. Platone è un cane particolare, è sempre stato abituato a lavorare, ora si merita il relax ma qualcosa fa comunque a scopo di divertimento”.

Tagliaferri per ringraziare la polizia ha donato al reparto “Argo”, un cucciolo di sei mesi.

La cerimonia del pensionamento di Platone è stata organizzata in occasione dell’inaugurazione del primo ambulatorio di Infermeria veterinaria della Polizia di Stato all’interno di una questura. L’ambulatorio si trova in via Cagni a Milano, sede del reparto mobile e del comando dei cinofili.

Erano presenti, tra gli altri, il prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi e il prefetto Daniela Stradiotto.