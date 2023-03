Vandalizzati i finestrini di alcune auto, residenti: “Non è più una zona tranquilla”

Ignoti vandali hanno spaccato i finestrini di alcune auto in sosta in via Morselli, zona stazione, a Castel San Giovanni, proprio di fronte al condominio dove i proprietari in quel momento dormivano ignari. “Stavo dormendo – racconta Giuseppe Cesario – quando, poco dopo le undici, l’inquilino al piano di sopra mi ha chiamato dicendomi che mi avevano appena rotto il finestrino dell’auto. Sono sceso – racconta ancora Cesario – e ho trovato un finestrino sfondato con tutti i vetri per terra”. La mattina seguente, anche la vicina ha trovato la stessa sgradita sorpresa. Questa non è però l’unica segnalazione. “Di notte – racconta Gianfranco Borin – capita di vedere gruppi di ragazzi che scavalcano il cancello qui di fronte e si addentrano nell’ex Consorzio”. “Un tempo via Morselli era più tranquilla. Adesso ci sono troppi ragazzi esagitati lasciati a se stessi” – racconta un’altra residente.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà