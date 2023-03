Via Francigena: tappa a Calendasco per quattro pellegrini sudafricani

Che ci fanno quattro sudafricani a Calendasco? Sono sulle tracce della via Francigena, in un percorso partito da Verres (in Valle d’Aosta) alla fine di febbraio e che li porterà dritti dritti a Roma a metà aprile. Si tratta di Donovan Gultig, Raiel Le Roux, Izak Nel e Sophia von Brandis che sono arrivati a Calendasco nei giorni scorsi e sono transitati per il paese dopo essere stati traghettati (e rigorosamente registrati) al guado di Sigerico sul grande libro del barcaiolo Danilo Parisi.

Mentre si riposavano per proseguire alla volta di Piacenza, sono stati intercettati dal sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi che li ha accolti a nome della comunità ed ha scambiato qualche parola in inglese.

“Mi hanno spiegato che gli è piaciuto tantissimo il passaggio in barca sul Po da una sponda all’altra” dice. “Il guado di Sigerico si riconferma un luogo magico, che permette di fare incontri incredibili”.

In oltre vent’anni di transiti del taxi fluviale sul Po, sono 24 i pellegrini provenienti dal Sud Africa che sono passati da quelle parti.