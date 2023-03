Alla Santissima Trinità raccolta del ferro per portare i ragazzi dal Papa alla Gmg

Avete del ferro o degli oggetti arrugginiti e non sapete cosa farvene? Niente paura ci pensano gli “svuota cantine” della Santissima Trinità. Questa estate infatti oltre 200 giovani parrocchiani partiranno in direzione Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù. Un viaggio ricco di significato e di emozioni che però non si paga da solo. Un dilemma che si è posto don Roberto Ponzini, vicario parrocchiale della Santissima, che ha reclutato un gruppo di baldi giovani con i quali va casa per casa a recuperare il ferro e, una volta smistato, raccogliere fondi per organizzare la spedizione.

“Cene, vendita di uova e perchè no, anche la raccolta del ferro – commenta don Ponzini -. Sono soddisfatto per due motivi perchè siamo riusciti a coinvolgere tanti giovani e perchè anche dal punto di vista economico abbiamo avuto qualche bella soddisfazione”. I cittadini possono quindi portare il ferro direttamente in parrocchia o chiamare don Roberto pronto a partire con i suoi ragazzi a bordo del furgone targato Santissima.

“Invece che andare in palestra andiamo a raccogliere il ferro” racconta ridendo Davide Buraschi, che non vede l’ora di partire per quella che sarà la sua prima Gmg: “Sono carico, non vedo l’ora di partire, nel frattempo cerco di conquistarmela con la raccolta del ferro”. Ma quanto ne avete raccolto? “Tanti quintali, ma non ancora sufficienti” risponde Nicola Marchesi: “Don Roberto chiama e noi volontariamente o forzatamente rispondiamo di si. Un modo anche per divertirsi e stare insieme facendo qualcosa di diverso e di utile”.