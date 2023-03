Edilizia Erp: nel Piacentino interventi su 64 alloggi per 3,6 milioni di euro

“Dare risposte concrete a un’emergenza abitativa in crescita, e non solo nelle grandi città”. La Regione rilancia il proprio impegno per il diritto alla casa, grazie a un pacchetto di provvedimenti da quasi 140 milioni di euro. Nel Piacentino gli interventi riguardano 64 alloggi per un finanziamento di 3.598.870 euro. In Emilia-Romagna dal 2020 a oggi sono 2.295 gli alloggi Erp su cui è stata realizzata o è prevista attività di manutenzione e riqualificazione. In provincia di Piacenza sono stati finanziati, nel biennio 2020-2021, interventi di recupero su 35 alloggi per un investimento di 793.370 euro, mentre sono previsti due nuovi interventi di riqualificazione complessiva di edifici Erp che coinvolgeranno ulteriori 29 alloggi per un finanziamento di 2.805.500 euro grazie al programma “Sicuro, Verde, Sociale”. Piacenza e Calendasco i comuni interessati.

“Vogliamo confermare il nostro impegno per il diritto alla casa- sottolineano il presidente della regione Stefano Bonaccini e l’assessore Barbara Lori-. Soprattutto in un momento in cui sempre di più le fasce più fragili della popolazione faticano a trovare un alloggio a costi accessibili, anche quando hanno un lavoro: famiglie con figli, monoreddito, ma anche tanti giovani, anziani, persone con disabilità. Oggi presentiamo un pacchetto di misure importante e innovativo – chiudono- per accelerare sulla riqualificazione degli alloggi pubblici e allo stesso tempo fare in modo che tantissimi alloggi sfitti possano essere di nuovo assegnati.”