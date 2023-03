Finisce all’ospedale con un orecchio staccato dopo la lite a San Bonico. Due denunce

Una lite avvenuta ieri sera a San Bonico è degenerata e un uomo è finito in ospedale con un orecchio staccato. Per cause da chiarire, alcuni uomini di nazionalità albanese hanno avuto un diverbio culminato in violenza e, non si sa ancora in che modo, a uno dei contendenti è stato staccato l’orecchio.

L’uomo ferito è stato trasportato in ospedale dai soccorritori inviati dal 118, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la polizia allertata dai cittadini e i due contendenti sono stati denunciati.

Le indagini proseguono per far luce sui contorni della vicenda.