Logistica a ridotto impatto ambientale: inaugurato il magazzino di NewCold

Circa 70 milioni di euro di investimento, quattro magazzini per un totale 250 mila posti pallet. Sono i numeri di NewCold, una delle aziende di logistica del magazzino automatizzato e della catena del freddo in più rapida crescita, che stamattina, 15 marzo, ha ufficialmente inaugurato il nuovo magazzino a Fiorenzuola.

Situato in uno dei punti strategici della logistica Italiana, prevede lo sviluppo di quattro magazzini distinti, per un totale 250 mila posti pallet in 380.160 m3. Il primo magazzino è già stato completato a novembre 2022, attualmente vi lavorano 50 persone a tempo indeterminato, che aumenteranno fino ad un massimo di 200 dipendenti durante i mesi di picco della produttività. All’apertura di questo secondo lotto seguirà, nei prossimi anni, la costruzione di due ulteriori magazzini di analoga capacità, non solo per il congelato ma anche per il fresco.

“Siamo davvero felici di poter annunciare questa nuova apertura, che segna un’ulteriore importante tappa dell’espansione di NewCold in Italia”, commenta Luca Quaresima, Country Manager per l’Italia. “Il nostro obiettivo è di continuare a investire in questo Paese tramite lo sviluppo di magazzini innovativi, in cui garantire la massima sicurezza alimentare con una significativa riduzione, al contempo, dell’ingombro e dell’energia necessari per il loro funzionamento”.