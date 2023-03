Sfide di robotica per ragazzi, a Piacenza Expo la First Lego League Challenge

Due giorni di robotica, con giovani ragazzi che si sono sfidati a colpi di Lego. E’ andato in scena a Piacenza Expo il secondo weekend dedicato alla robotica organizzato da associazione Artù Aps e Fondazione Museo Civico Rovereto con la finale nazionale della First Lego league Italia. Una challenge alla quale hanno preso parte 28 team provenienti da tutta Italia, dopo aver superato le qualificazioni regionali.

La First Lego League Challenge è una sfida mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.

Non è solo robotica. Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo e si avvicinano in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico.

Le squadre devono anche dimostrare di seguire i valori fondamentali del challenge che richiedono ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri partecipanti.

La manifestazione è stata accompagnata da vari eventi collaterali durante le due giornate, come i laboratori di robotica aperti a tutti, oltre alla edizione speciale di Piace Mattoncini, l’evento di Piacenza Bricks che ogni anno porta a Piacenza migliaia di visitatori, e durante il quale è stato esposto un diorama dedicato al tema “Energy” e altre costruzioni tecniche e di automazione.

Contemporaneamente alla finale nazionale della First Lego League si e svolto l’International scrimmage della First tech challenge, che l’Associazione Artù porta in Italia per la prima volta nel 2023-2024 in qualità di organizzatore.

I vincitori di questa challenge rappresenteranno l’Italia alla First global challenge, competizione internazionale nella quale si sfideranno team provenienti da diverse parti del mondo.