Vive in strada da 5 anni, gli offrono la casa e rifiuta. “Brando finirebbe al canile”

Il comune gli ha finalmente offerto una casa attraverso la Caritas, ma la condizione era quella di portare il suo cane Brando al canile. Lui Vincenzo Broda, che da cinque anni vive sulla strada con il suo amico a quattro zampe non ci ha pensato nemmeno un secondo: “E’ una offerta che mi è stata fatta qualche giorno fa, ma io il mio cane al canile non ce lo porto, sarebbe come tradire un amico, è con me da cinque anni, io e lui soltanto e proprio di abbandonarlo non me la sento”.

Brando è un cane di razza rottweiler. Vincenzo, ex sottufficiale dell’aeronautica, aveva lasciato questa professione per diventare imprenditore. “Avevo una ditta che si occupava di tinteggiature, ma sette anni fa tutto è andato storto non avevo più lavoro e ho dovuto chiudere, mi sono trovato improvvisamente sulla strada e mi sono dovuto arrangiare. Anni di scuola militare e di caserme mi hanno aiutato molto in una situazione non semplice”.