Approvato il bando per le aziende agricole di giovani. Domande entro il 28 aprile

Nei giorni scorsi è stato approvato il nono bando della programmazione uscente per aiutare il decollo delle aziende agricole guidate da giovani, con oltre 4,6 milioni di euro di risorse finanziarie suddivise in quasi 1,5 milioni di euro per il tipo di operazione 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento” e oltre 3,1 milioni di euro per il tipo di operazione 6.1.01 “Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori”.

“Si tratta dell’ultimo bando per il cosiddetto primo insediamento emesso sulla programmazione uscente del Psr – spiega Roberta Bettuzzi, responsabile dell’ufficio sviluppo di Confagricoltura Piacenza -. Il premio varia da un minimo di 30mila euro per l’insediamento dei giovani in zona ordinaria ad un massimo di 50mila euro nelle zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28 aprile 2023. I nostri uffici sono ovviamente a disposizione, ma va detto che a questo bando che esce in coda alla programmazione che si chiude mentre ne seguiranno altri sulla nuova e i tempi saranno relativamente stretti.

Il punto sul nuovo Psr 2023-27, le priorità e le linee d’intervento sono infatti al centro di una serie di incontri che toccheranno tutte le province dell’Emilia-Romagna e il 21 marzo sarà la volta di Piacenza dove in Sala Bertonazzi al Palazzo dell’Agricoltura alle 15.30 (iscrizione on line obbligatoria al link nella comunicazione della Regione). Interverranno, dopo i saluti della presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, il direttore generale Agricoltura della Regione Valtiero Mazzotti e Teresa Schipani Responsabile Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna.