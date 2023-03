Armadio metallico con tre fucili trovato in un’area verde. “Possibile refurtiva”

Stava aiutando una volontaria di Plastic Free a ripulire l’area verde di via Dossarelli a Piacenza, quando il cronista Antonio Cavaciuti ha trovato, nascosto in un cespuglio, un armadio metallico al cui interno vi erano tre fucili. L’uomo ha allertato subito il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi della refurtiva di un colpo. “Quando i malviventi si sono accorti che all’interno della cassaforte vi erano armi, probabilmente hanno preferito disfarsene”- racconta il cronista, che non è nuovo a questo tipo di scoperte. Nel gennaio scorso, durante un’inchiesta sulle discariche abusive lungo la tangenziale Sud di Piacenza, si era imbattuto in una cassaforte sventrata contenente alcuni cilindri.

