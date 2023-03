Dalla Regione oltre mezzo milione per l’avviamento al lavoro di studenti disabili

Sono quasi 543mila euro i fondi che la Regione Emilia Romagna stanzierà alla provincia di Piacenza per assicurare la piena inclusione sociale ed educativa di studenti e studentesse con disabilità delle scuole superiori, il loro successo formativo e il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Dei quasi 543mila euro stanziati per il nostro territorio, la fetta più grossa – 214.950 euro – andrà al comune capoluogo, seguita dai 47.361 euro di Castel San Giovanni e dai 36.432 euro di Fiorenzuola.

In totale la Giunta regionale ha approvato la ripartizione a favore di Comuni e Unioni di Comuni di un maxi-finanziamento pari a circa 9,2 milioni di euro per il 2023 del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. Una dotazione che va ad integrare la tranche finanziaria di pari importo assegnata all’Emilia Romagna per il 2022 del Fondo statale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità iscritti alle scuole superiori, raddoppiando di fatto le risorse complessive a disposizione degli Enti locali per gli interventi.

I progetti che verranno finanziati riguardano percorsi personalizzati a sostegno delle attività scolastiche, azioni di orientamento al lavoro sulla base delle aspettative ed esigenze individuali. E poi laboratori didattici esperienziali, dove si imparano le prime attività di un mestiere, percorsi di accompagnamento e sostegno, misure di orientamento al mondo del lavoro; e ancora, opportunità di socializzazione per sostenere la piena inclusione sociale ed educativa dei giovani adolescenti nell’integrazione e non sovrapposizione con i servizi e le professionalità di competenza delle istituzioni scolastiche.

La suddivisione dei fondi agli Enti territoriali

La ripartizione a Comuni e Unioni di Comuni dei 9,2 milioni di fondi regionali è stata effettuata sulla base dello stesso criterio utilizzato per la suddivisione del Fondo statale, cioè prendendo come riferimento il numero di studenti disabili iscritti alle scuole superiori.

Alla Città Metropolitana di Bologna vanno quasi 1,97 milioni di euro, alla Provincia di Modena oltre 1,6 e a quella di Reggio Emilia circa 1,26. Poi, proseguendo in ordine di importo decrescente, Ferrara si è aggiudicata quasi 876mila euro, Parma 846mila euro, Ravenna circa 836mila euro, Forlì-Cesena quasi 617mila euro, Rimini circa 616.000 euro e, infine, Piacenza quasi 543mila euro.

A queste risorse che provengono dalle casse regionali si aggiungono i fondi statali che la Giunta di viale Aldo Moro ha trasferito nelle scorse settimane alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna, per il successivo trasferimento delle risorse ai Comuni e relative Unioni.

Risorse statali che vengono impiegate, ad esempio, per l’organizzazione del trasporto casa-scuola degli studenti disabili, l’assunzione di personale per l’assistenza educativa e i servizi pre e post orario scolastico.

I Comuni e le Unioni di Comuni beneficiari delle risorse regionali entro settembre 2024 dovranno inviare alla Regione una relazione sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti, perché nemmeno un euro vada sprecato.

LA TABELLA CON LA RIPARTIZIONE DEI FONDI