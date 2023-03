Grave incidente questa mattina alla Pietra Parcellara, nel comune di Travo. Durante un’escursione una donna, per cause da chiarire, è scivolata su un sentiero ed è precipitata per diversi metri. Sul posto è in corso l’intervento dell’elisoccorso arrivato da Pavullo. Presenti anche i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà