Fiera dell’Angelo di Borgonovo: 200 ambulanti e tornano gli animali

I visitatori della fiera dell’Angelo quest’anno potranno tornare ad ammirare anche la rassegna degli animali. Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, il 9 e 10 aprile il fossato della rocca di Borgonovo ospiterà nuovamente la sempre ammiratissima rassegna degli animali da cortile e da compagnia. Sempre nel fossato sarà visitabile una mostra sui rettili. Viene confermato lo spostamento degli espositori enogastronomici in area ex monastero e degli hobbisti di fronte alla scuola. In centro paese sono attesi non meno di 200 ambulanti e aree luna park.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà