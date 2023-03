Gli ex vicequestori fanno rifiorire un angolo di Pianello: in giardino 650 rose

È un vero e proprio angolo di paradiso che profuma di rose quello che Filippo Guglielmo e la moglie Maddalena Piccinini, entrambi ex vicequestori aggiunti oggi in pensione (in tanti a Piacenza si ricordano di loro), hanno fatto fiorire in un angolo di collina valtidonese, sopra Pianello. Quello che un tempo era un ex vigneto oggi, grazie alle loro cure, è uno splendido giardino che si estende su di un terreno di 8.500 metri quadrati, al cui interno sono presenti non meno di 650 varietà di rose, di cui circa 500 antiche. Ognuna di queste rose è il frutto di una passione che gli ex poliziotti hanno coltivato, è proprio il caso di dirlo, in oltre quarant’anni di vita e di lavoro a contatto con la natura. E pensare che tutto nacque da un bocciolo di rosa messo a dimora in un vaso, sopra il balcone di una finestra affacciata su Milano, dove i due allora giovani sposi all’epoca si erano trasferiti a vivere. Quella rosa esiste ancora, ha messo radici nel giardino privato che i due ex poliziotti dal pollice verde hanno saputo creare in Val Tidone.

