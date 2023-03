Incidente sul Bagnolo: auto in fuga sperona la gazzella dei carabinieri

Incidente questa mattina sulla strada del Bagnolo. Si tratta di uno scontro quasi frontale tra una gazzella dei carabinieri e un’utilitaria.

In base alle prime informazioni raccolte, sull’auto ci sarebbero state due persone che avrebbero messo a segno un furto in Val Trebbia e si stavano dirigendo verso il Bagnolo. Il veicolo è stato intercettato dai militari e il conducente, per guadagnarsi la fuga, avrebbe speronato l’auto dei carabinieri prima di finire nel canale. I due occupanti sono stati fermati.