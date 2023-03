Lite con orecchio staccato, all’origine del diverbio ci sarebbe un debito

Tra i due litiganti quello che non aveva pagato avrebbe staccato a morsi un pezzo di orecchio al creditore. Il condizionale è d’obbligo perché non si esclude che la mutilazione possa essere avvenuta in seguito alla caduta della vittima su delle lamiere, oppure per un colpo di coltello.

L’episodio è accaduto lunedì sera a San Bonico. Ad avere la peggio un manovale albanese di 48 anni preso a calci e a pugni in faccia che alla fine ci ha rimesso anche la parte superiore dell’orecchio sinistro.

La polizia al termine di una rapida indagine ha fermato e denunciato due cittadini albanesi, il presunto debitore ed ex datore di lavoro e un’altra persona che l’avrebbe affiancato nell’ultima fase del pestaggio.