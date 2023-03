Lite con orecchio staccato, all’origine del diverbio uno stipendio dovuto

La lite avvenuta a San Bonico sarebbe scaturita da motivi di denaro. In base a quanto ricostruito, un manovale ha picchiato il suo ex datore di lavoro in debito di poco meno di uno stipendio.

Al malcapitato è stata staccata l’elide, ossia la parte superiore dell’orecchio destro pare a morsi, ma non si esclude che l’amputazione possa essere stata provocata da una caduta su alcune lamiere.

Il datore di lavoro albanese 45enne e suo connazionale 48enne sono stati denunciati dalla polizia per lesioni e l’imprenditore anche per porto abusivo di martello che la polizia ha trovato nel baule della sua auto.

Sul posto lunedì sera poco dopo le 20 erano accorse le volanti di polizia e ambulanza del proseguo delle indagini si sta occupando la squadra mobile. Il ferito è stato medicato e dimesso dall’ospedale.