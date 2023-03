Malattie del pancreas in aumento. I consigli per proteggersi a “Star Bene”

Malattie del pancreas sotto i riflettori nella nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà ogni giovedì alle 21.00. A intervenire, come sempre, sarà Luigi Cavanna, oncologo e presidente nazionale di Cipomo ma anche direttore scientifico della trasmissione. Per l’occasione in studio saranno presenti anche il gastroenterologo Michele Di Stasi e l’oncologa Elena Orlandi.

“L’anno scorso il cantante Fedez ha annunciato di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas – sottolinea la giornalista Foletti – una vicenda molto discussa, ma che ha contribuito anche ad accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione. Ed è servita per parlare di malattie che vengono trattate più raramente in tv. In realtà le patologie del pancreas sono diffusissime: non parliamo solo di tumori. E possono avere conseguenze molto gravi”.

Nel corso della trasmissione diverse saranno le questioni trattate: dall’aumento della patologia ai fattori di rischio, dalle possibilità di diagnosi precoce alle indagini diagnostiche e ai passi avanti fatti dalla ricerca. Durante la puntata però si analizzeranno anche le infiammazioni che possono riguardare questo organo importante, le abitudini che lo mantengono in salute e le funzioni svolte dal pancreas nell’organismo umano.

Le repliche della trasmissione andranno in onda venerdì alle 9.00 e alle 17.00 e sabato alle 12.20, domenica alle 12.00 e alle 22.10: la puntata sarà poi disponibile on demand sul sito www.teleliberta.tv nella sezione salute.