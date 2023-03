Pancreas: un organo fondamentale e delicato. Tumori in aumento

Sotto i riflettori c’è finito l’anno scorso quando Fedez ha dichiarato pubblicamente di essere malato. Ma del tumore al pancreas si parla ancora poco: eppure i casi sono in aumento. Se ne è discusso nella puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti in onda su Telelibertà. A intervenire sono stati il gastroenterologo Michele Di Stasi e l’oncologa Elena Orlandi.

“L’incidenza non è altissima – spiega Orlandi – tuttavia è in aumento: la mortalità è alta, ma qualche progressione è stata fatta sia nel paziente operabile sia in quello non operabile”. Non solo tumore però: diverse sono le patologie del pancreas “che – come ha ricordato Luigi Cavanna, oncologo e presidente nazionale di Cipomo ma anche direttore scientifico della trasmissione – ha sostanzialmente due funzioni: produrre enzimi che permettono la digestione e produrre ormoni”.

A Di Stasi è spettato il compito di delineare i diversi disturbi legati al pancreas, ma anche le tecniche di diagnosi e cure: “Possiamo avere una pancreatite acuta o cronica – spiega – la prima è appunto un’infiammazione acuta che poi regredisce e il pancreas torna alla sua normale funzione: in quella cronica le alterazioni sono irreversibili, il pancreas diventa un organo duro e diminuiscono le funzioni esocrine ed endocrine”.

