Scongiurare l’epidemia di flavescenza dorata. Cabina di regia per i viticoltori

La flavescenza dorata, quel nemico insidioso del raccolto dei viticoltori valtidonesi, che possono però da oggi contare su un aiuto in più. Una cabina di regia regionale che dovrà occuparsi di informare e formare gli agricoltori, ma anche fare ricerca scientifica. Se ne è parlato durante un incontro organizzato da Cantina Valtidone nel teatro comunale di Pianello, rivolto a tutti gli agricoltori che già si stanno preparando alla prossima stagione che culminerà, tra agosto e settembre, con la vendemmia. Relatore è stato il direttore del Consorzio fitosanitario Ruggero Colla. “Siamo in una fase da seguire con estrema attenzione sia nella gestione degli interventi fitosanitari da eseguire con maggiore cura, con particolare attenzione ai volumi d’acqua utilizzati, sia nelle tempistiche di intervento che nella scelta dei principi attivi. Tutto ciò per evitare un’esplosione epidemica come avvenne tra il 1999 e gli anni 2000”.

