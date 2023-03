Vede movimenti sospetti di alcuni giovani, chiama il 112: trovati 60 grammi di hashish

Circa 60 grammi di hashish sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza all’ interno dei giardini pubblici di via Campesio. La droga era contenuta in un involucro di cellophane.

La scoperta è avvenuta nella giornata di ieri, 15 marzo intorno a mezzogiorno, grazie alla segnalazione al 112 di un uomo che ha notato l’atteggiamento sospetto di un gruppo di giovani all’ interno dell’area verde.

Una pattuglia si è subito recata sul posto e, una volta controllati i ragazzi con esito negativo, ha effettuato un’ispezione del posto, rinvenendo a una quarantina di metri dal tavolino dove erano seduti, sotto alcuni alberi bassi e senza che nulla lo nascondesse, un involucro in cellophane con un disegno raffigurante una scimmia colorata e la scritta “smoke”. Al suo interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente che è immediatamente sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine sottolineano la fondamentale collaborazione fornita dai cittadini per contrastare il fenomeno dello spaccio tra i giovani, che in questa circostanza ha permesso il ritrovamento.