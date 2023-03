Chiavenna Landi, a fuoco 400 rotoballe. Animali della vicina stalla messi in salvo

I vigili del fuoco di Fiorenzuola sono intervenuti questa mattina per domare un incendio divampato, per cause ancora in fase di accertamento, all’interno di un deposito contenente 400 rotoballe di fieno in un’azienda agricola di Chiavenna Landi.

Le fiamme, anche a causa del vento, si sono presto propagate anche ad una vicina stalla, ma fortunatamente gli animali sono stati messi in salvo.

L’incendio è stato domati dai vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti provenienti da Fiorenzuola e Piacenza. Più lunghe saranno le operazioni per il completo spegnimento e la messa in sicurezza.

