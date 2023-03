Costituzione, inno, bandiera: generazioni a confronto nella Giornata dell’Unità Nazionale

E’ stata celebrata oggi, 17 marzo, presso la sede del Polo di Mantenimento Pesante Nord, la Giornata dell’Unita nazionale che celebra la nascita dello Stato Italiano avvenuta il 17 marzo 1861.

Le autorità civili, militari, religiose e maestranze hanno incontrato le associazioni combattentistiche e d’Arma e gli allievi degli istituti Mazzini, Vittorino, Giordani e Pezzani, accolti dal direttore brigadier Generale Giovanni Di Blasi.

La mattinata è stata allietata dalla musica d’ordinanza della banda dell’Arma dei Trasporti e Materiali che ha accompagnato l’ingresso degli allievi.

Il Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, che ha posto in evidenza la bellezza e lo straordinario potere che racchiude la nostra Costituzione e ha invitato tutti a cantare l’inno nazionale, consapevoli che tutti insieme si è Nazione. Il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e il presidente della Provincia Monica Patelli hanno voluto ricordare che quei sentimenti che ci hanno consegnato i valori che questa giornata vuole rappresentare devono essere mantenuti vivi nel quotidiano impegno personale, professionale, amministrativo e istituzionale, e devono essere trasmessi con convinzione alle nuove generazioni, soprattutto fornendo solide conoscenze e buoni esempi a cittadine e cittadini di domani.

Presente in tribuna il Comandante dell’Arma dei Trasporti e Materiali, Tenente Generale Sergio Santamaria che, ancora una volta onora il territorio piacentino con la sua partecipazione ai suoi eventi.

Commovente è stato il momento dell’alzabandiera dove l’inno nazionale cantato in tutte le sue parti con testo originale, è stato accompagnato dalle voci bianche dei ragazzi che come in un viaggio ideale ha visto il passato, la storia, rappresentata dalle Associazione Combattentistiche e d’Arma, il presente con il personale in servizio e il futuro con le giovani generazioni tutti uniti in un coro che ha emozionato i presenti.