Dai libri alla gestione di impresa, quattro studentesse vincono il business game

Sono gran maestre in crescita di business. Parliamo di Elisa Zappavigna, Eleonora Occhialini, Giorgia Proietti e Gaia Capillupo, studentesse del primo anno della laurea magistrale in Performance Measurement and Incentives della facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Piacenza, ma soprattutto vincitrici del business game organizzato dalla docente Laura Zoni. In pratica 80 studenti si sono cimentati con una simulazione aziendale: l’obiettivo è stato quello di implementare la strategia di business utilizzando una strumentazione professionale e una tecnologia dell’Harvard Business School.

A seguire, gli studenti coinvolti hanno incontrato i manager della Bolzoni Group: “Per noi è un’occasione di far conoscere la nostra azienda, quello che facciamo, i nostri progetti e i nostri prodotti – spiega il direttore generale Marco Rossi – per i ragazzi è importante toccare con mano non solo quello che studiano sui libri, ma anche quello che viene fatto quotidianamente nella pratica”.