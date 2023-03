L’assessore: “Evento unico in centro quest’estate”. I negozi chiedono posteggi e decoro

“Un evento unico in centro storico quest’estate”. È la “grande iniziativa” con cui l’assessore al commercio Simone Fornasari punta a dare nuova linfa al cuore urbano di Piacenza. Ma per adesso la richiesta di maggiori dettagli rimane inevasa: “Mi sto impegnando a ritmi serrati su questo fronte ormai da mesi, a breve potrò dare più informazioni”. In attesa delle scintille, però, i negozianti piacentini vivono una serie di criticità quotidiane: ad approfondirle, tra analisi e soluzioni, è stata la puntata di “Nel mirino” in onda stasera su Telelibertà.

Durante il focus, condotto dal direttore Nicoletta Bracchi, sono intervenuti anche i direttori delle associazioni di categoria Gianluca Barbieri (Confcommercio), Fabrizio Samuelli (Confesercenti) ed Enrica Gambazza (Cna), oltre al giornalista di Telelibertà Thomas Trenchi. “Fin dal nostro insediamento – ha premesso Fornasari – i rappresentanti del settore hanno sposato un percorso condiviso per il rilancio del commercio, a fronte di nuovi comportamenti dell’utenza. La concorrenza della grande distribuzione è pressante e il panorama si trasforma quotidianamente”. I supermercati, appunto, allarmano le piccole attività: una nuova struttura di vendita è prevista nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, mentre un’altra proposta riguarda il terreno di 13mila metri quadrati nei pressi di via Einaudi. “Le procedure non sono state avviate dalla nostra giunta – ha ribattuto l’assessore – e i dati nazionali, comunque, ci dicono che le mega attività di vendita non funzionano come in passato, perché si registra un ritorno al commercio di prossimità”.

Negozi di vicinato che affrontano un contesto urbano contraddistinto da numerosi problemi. “Il decoro è un punto urgente”, ha rimarcato Barbieri. E Gambazza ha aggiunto: “Le vetrine sfitte trasmettono un segnale di tristezza, ben venga l’idea di riempirle con le opere d’arte che l’amministrazione ha portato avanti nei mesi scorsi”. Secondo Samuelli “serve una cabina di regia allargata per informare gli operatori sugli eventi in calendario”. Fornasari ha risposto che “la giunta si è attivata per imbastire un tavolo di lavoro condiviso”.

Pressante anche il tema dei parcheggi. “L’amministrazione vuole sbloccare il nodo di piazza Cittadella con la realizzazione del posteggio interrato – ha detto l’assessore – ma in attesa del completamento dell’opera, bisogna lavorare su parcheggi scambiatori che migliorino la fruibilità del centro storico. Ci sono aree di sosta che risultano quasi inutilizzate, ad esempio la Cavallerizza. Occorre invertire la percezione della cittadinanza”. Rispetto alle aree pedonali Fornasari ha annunciato che “le telecamere per contrastare il transito selvaggio delle auto in centro saranno accese nel giro di poche settimane, con l’ipotesi di un primo periodo sperimentale senza l’emissione delle sanzioni”. Sul mercato settimana in piazza Cavalli e piazza Duomo, nei prossimi giorni il Comune avvierà la tracciatura degli stalli dei banchi, cioè perimetri segnati sul selciato per scoraggiare le situazioni di irregolarità tra gli ambulanti.

La puntata è disponibile sul portale on demand di Telelibertà.