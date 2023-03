Polo di soccorso a Bobbio con piazzola dell’eliambulanza: dal Pnrr un milione di euro

Il progetto di un polo di soccorso a Bobbio è stato finanziato dai fondi Pnrr, ilPiano nazionale di ripresa e resilienza. Un milione di euro sono ora a disposizione del Comune, che sta quindi predisponendo il progetto esecutivo per procedere all’appalto dei lavori.

Oltre a una nuova sede unica per Croce Rossa, Carabinieri forestali, Protezione civile e agenti di Polizia locale, in un edificio da costruire in via Di Dorbida, sarà realizzata una piazzola dell’elisoccorso nel quartiere artigianale, nei pressi di lido San Martino.

L’eliambulanza potrà atterrare anche di notte e intervenire sia sulla trafficata Statale 45 che al fiume Trebbia e ancora a disposizione delle circa trecento persone che ogni giorno lavorano nei capannoni della zona. A darne l’annuncio è stato il sindaco Roberto Pasquali nel consiglio comunale di mercoledì sera.

In consiglio si è parlato anche di altri cantieri in partenza, dell’esigenza di alloggi popolari, del nuovo traliccio a Ceci e di sanzioni in arrivo per chi non rispetta le norme cimiteriali. Botta e risposta del sindaco con il consigliere Federico Bonini (Lega).

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’